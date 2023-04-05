"بدل الفنادق الباهظة" ... بريطانيا تستأجر قاربا كبيرا لإيواء 500 طالب لجوء

بقلم: يورونيوز

أعلنت بريطانيا الأربعاء أنها استأجرت قارب صندل كبيرا لإيواء نحو 500 طالب لجوء على الساحل الجنوبي لإنكلترا في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة إلى خفض تكاليف إقامة المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القارب الكبير سيستخدم "في تخفيف الضغط الذي لا يمكن أن يتحمّله نظام اللجوء في المملكة المتحدة وخفض تكاليف دافعي الضرائب الناجمة عن الزيادة الكبيرة في عمليات عبور القناة"، في إشارة إلى بحر المانش.

والقارب الأشبه بعبّارة كبيرة سيكون راسيا في ميناء بورتلاند ويفترض أن يؤوي ذكورا بالغين فرادى بانتظار البت في طلبات اللجوء التي قدّموها، ومن المتوقّع أن يبدأ استخدامه لهذه الغاية "في الأشهر المقبلة".

وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"استخدام فنادق باهظة يجب أن يتوقف"

وقال وزير الهجرة روبرت جينريك إن "استخدام فنادق ذات تكلفة باهظة لإيواء أولئك الذين يقومون برحلات خطيرة وغير ضرورية يجب ان يتوقّف"، في إشارة إلى عمليات عبور طالبي اللجوء المساحة المائية التي تفصل بين بريطانيا وفرنسا.

وتابع الوزير قائلا: "لن نعطي الأولوية لمصالح مهاجرين غير نظاميين على حساب الشعب البريطاني الذي انتخبنا لنخدمه".

وأضاف قوله: "علينا أن نستخدم خيارات بديلة للإيواء على غرار ما يفعل جيراننا الأوروبيون، بما في ذلك استخدام قوارب الصنادل والعبارات لتوفير أموال دافعي الضرائب وللحؤول دون تحوّل المملكة المتحدة إلى مركز جذب لمتسوّقي اللجوء في أوروبا".

وصول لاجئين جدد

وفي هذه الأثناء، وصل قارب مطاطي إلى الشواطئ البريطانية قادما عبر بحر المانش وعلى متنه ثمانية مهاجرين. وشوهدت سفينة تابعة لخفر السواحل الفرنسي بالقرب من القارب، لكنها، وقبل الوصول إلى حدود المياه الإقليمية التابعة لبريطانيا، استدارت وعادت إلى فرنسا، لتأتي بعد دقائق قليلة سفينة إنقاذ بريطانية وتأخذ المهاجرين على متنها إلى ميناء دوفر.

وحسب وكالة فرانس برس فقد كان جميع المهاجرين على متن القارب يرتدون المعاطف والقبعات وسترات نجاة برتقالية اللون.

مشروع قانون للحد من أعداد اللاجئين

وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وضع حد لعمليات عبور القناة التي تخطّت 45 ألفا العام الماضي. والشهر الماضي كشف سوناك النقاب عن تشريع لمنع المهاجرين غير النظاميين من محاولة عبور القناة بواسطة قوارب صغيرة.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا بريفرمان يسعيان لسن قانون جديد لخفض عدد اللاجئين إلى بريطانيا AP Photo

منذ العام 2018 عبر نحو 88 ألف شخص القناة التي تعد واحدة من أكثر الممرات المائية نشاطا، ما جعل نظام اللجوء في المملكة المتحدة يرزح تحت وطأة ضغوط تفوق قدرته.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2022 ينتظر أكثر من 160 ألف شخص البت بطلباتهم، وغالبية هؤلاء ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر، وفق أرقام رسمية.