شاهد: رئيس الصين يحفر ويغرس ويسقي الأشجار ضمن حملة تشجير في بكين

بقلم: يورونيوز

شارك الرئيس الصيني شي جينبينغ في فعالية التشجير التي تقام سنويا في الصين. وهذه المرة الحادية عشرة التي يشارك فيها شي في حملة غرس الأشجار كرئيس للبلاد.

وحث شي أثناء مشاركته في الحملة المواطنين على زرع الأشجار و"بناء صين جميلة". وشارك في الفعالية في العاصمة بكين مسؤولون آخرون وقادة بارزون في الحزب الشيوعي، بالإضافة إلى بعض التلاميذ.

وشدد الرئيس الصيني على أن التطوير "الأخضر" هو استراتيجية رئيسية ضمن خطة تطوير البلاد في الحاضر والمستقبل، داعيا كل مؤسسات الدولة إلى المباردة في حملات التشجير التطوعية والعمل على تسهيل مشاركة المواطنين في هكذا حملات وفعاليات.

وحسب ما قاله شي أثناء الفعالية، فإن الصين حافظت على 46.7 ملايين هكتار من الأرضي عبر التشجير، محتلة بذلك المرتبة الأولى عالميا، مثنيا على ما وصفه بمساهمة الصين وشعبها بالحد من التغير المناخي.

يذكر أن الصين هي أكبر مسبب لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم والتي يجمع العلماء على أنه العامل الرئيس في تغير المناخ. وتتسبب الصين في حوالي 30 بالمئة من الانبعاثات حول العالم، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 13 بالمئة والهند بحوالي 7 بالمئة.