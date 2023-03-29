شاهد: الصين تبني أضخم محطة لتوليد الطاقة الخضراء في العالم مساحتها نحو 450 هكتاراً

تبني الصين أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم في سابع أكبر صحراء في البلاد، حيث تعمل مئات الجرافات لتسوية الأرض في مواقع البناء بطريقة مبهرة.

وبمجرد إتمام هذه المهمة، ستتمكن القاعدة التي تبلغ طاقتها الإجمالية المركبة 16 مليون كيلووات، من نقل حوالى 40 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء إلى منطقة بكين- تيانجين- خبي في كل عام، بدلاً من استخدام نحو 6 ملايين طن من الفحم إضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 16 مليون متراً مكعباً.

يقع المشروع الذي بدأت السطات بتشييده في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022 في منطقة صحراء غوبي والمناطق الصحراوية الأخرى، مثل منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين، وقد تم تطويره من قبل China Three Gorges Corporation و Inner Mongolia Energy Group.

وقال تشين شيتشنغ، مدير الموقع التابع لشركة China Three Gorges Corporation، إن الشركة تعمل على إنهاء هذا المشروع وتوليد الطاقة المتصلة بالشبكة بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف شيتشنغ "نحاول بناء وتطوير المشروع التجريبي لقاعدة غوبي بأقصى سرعة. لقد قمنا بجرف حوالي 466.7 هكتاراً من الأرض". وتابع في الوقت الحاضر، تعمل في المكان 120 آلة بناء ويمكنها جرف حوالي 13.3 هكتار من الأرض يومياً.