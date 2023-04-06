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الضفة الغربية

شاهد: مراسم احتفالات "خميس الأسرار" في كنيسة القيامة بالقدس

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رجال دين كاثوليك يحملون الشموع خلال موكب الخميس المقدس في كنيسة القيامة
رجال دين كاثوليك يحملون الشموع خلال موكب الخميس المقدس في كنيسة القيامة   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

اجتمع المصلون المسيحيون في كنيسة القيامة في القدس، لإحياء يوم الخميس المقدس أو خميس الأسرار الذي يسبق عيد الفصح، ويُعدّ ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه. 

وهذا اليوم هو الذى غسل فيه المسيح أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته. وترأس الحفل البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين. 

وخلال قُداس "خميس الأسرار" تُقام مراسيم "غسل الأرجل" أمام الضريح المقدس، خارج كنيسة القيامة. وترمز هذه المراسم والتي يتم إحيائها عادة في آخر خميس قبل عيد الفصح ونهاية الصيام، إلى تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه.

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