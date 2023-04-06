شاهد: النار والثلج لحماية الأشجار المثمرة في سلوفاكيا

عند منتصف الليل، في بستان فواكه في سلوفاكيا يقوم العمّال بوضع ألهبة شموع مصنوعة من البرافين تحت أشجار الكرز، وتعتبر هذه الشموع جزءاً من معركة لحماية البراعم الثمينة من الصقيع الربيعي. وللحفاظ على درجة حرارة لا تتجاوز الواحدة تحت الصفر، تُستخدم وسائل تدفئة مختلفة مثل المدافئ والشموع وآلات صنع الدخان التي يتم توزعيها في المزرعة في عده نقاط، كي تمنع تشكّل الصقيع.

عند منتصف الليل، في بستان فواكه في سلوفاكيا يقوم العمّال بوضع ألهبة شموع مصنوعة من البرافين تحت أشجار الكرز، وتعتبر هذه الشموع جزءاً من معركة لحماية البراعم الثمينة من الصقيع الربيعي. وللحفاظ على درجة حرارة لا تتجاوز الواحدة تحت الصفر، تُستخدم وسائل تدفئة مختلفة مثل المدافئ والشموع وآلات صنع الدخان التي يتم توزعيها في المزرعة في عده نقاط، كي تمنع تشكّل الصقيع.