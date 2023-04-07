البنتاغون يحقق في تسريب وثائق للجيش والناتو بخصوص الحرب في أوكرانيا 

07:43

ماكرون وفون دير لايين يختتمان الجمعة زيارتهما إلى الصين

من المقرر أن يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية يقوم بها إلى الصين اليوم، الجمعة، على أن يسافر مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى منطقة جنوب الصين من أجل لقاء رواد الأعمال وعدد من الطلاب والعاملين في القطاع الفني.

وكان ماكرون حضّ الخميس نظيره الصيني شي جين بيغ على "إعادة روسيا إلى رشدها" في ما يتعلق بأوكرانيا، وحثّه على عدم إمداد موسكو بأسلحة وذلك في لقاء دعا الرئيسان في ختامه إلى محادثات سلام.

وأكد ماكرون خلال لقاء ثنائي رسمي مع شي في قصر الشعب في بكين "أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدها والجميع إلى طاولة المفاوضات".