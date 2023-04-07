أبرز وأهم المستجدات من الحرب في أوكرانيا أدناه
الجيش الأوكراني يقول إنه صدّ أكثر من عشرين هجوماً روسياً في دونيتسك
صدت القوات الأوكرانية أكثر من عشرين هجوماً روسياً أمس الخميس في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا في منطقة دونيتسك، حسبما أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال أندري كوفاليوف، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة، إن "العدو يحاول السيطرة الكاملة على مدينة باخموت ويواصل الهجوم عليها. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ العدو أيضاً عمليات عاصفة فاشلة في مناطق بوهدانيفكا وإيفانيفسكي المأهولة بالسكان".
ماكرون وفون دير لايين يختتمان الجمعة زيارتهما إلى الصين
من المقرر أن يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية يقوم بها إلى الصين اليوم، الجمعة، على أن يسافر مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى منطقة جنوب الصين من أجل لقاء رواد الأعمال وعدد من الطلاب والعاملين في القطاع الفني.
وكان ماكرون حضّ الخميس نظيره الصيني شي جين بيغ على "إعادة روسيا إلى رشدها" في ما يتعلق بأوكرانيا، وحثّه على عدم إمداد موسكو بأسلحة وذلك في لقاء دعا الرئيسان في ختامه إلى محادثات سلام.
وأكد ماكرون خلال لقاء ثنائي رسمي مع شي في قصر الشعب في بكين "أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدها والجميع إلى طاولة المفاوضات".
البنتاغون يحقق في تسريب وثائق للجيش والناتو بخصوص الحرب في أوكرانيا
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم، الجمعة، إن البنتاغون يحقق في أنباء عن خلل أمني أدى إلى تسريب وثائق فيها تفاصيل عن مخططات للجيش الأمريكي والناتو لمساعدة أوكرانيا في خوض هجوم مضاد ضد القوات الروسية الربيع المقبل.
وذكرت الصحيفة أن التسريبات انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت سابرينا سينغ من وزارة الدفاع إن البنتاغون على علم بتلك التقارير التي انتشرت في وسائل التواصل وإنها تنظر في المسألة.
ونُشرت التسريبات في تويتر وتلغرام وقالت نيويورك تايمز إنها تضمّ جداول تخص عمليات تسليم الأسلحة الغربية إلى القوات الأوكرانية ومعلومات عن مدى جهوزية الوحدات القتالية وغيرها من المعلومات الحساسة.
وذكر التقرير أن المعلومات التي تسرّبت لا يزيد عمرها عن 5 أسابيع.