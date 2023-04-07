ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز تقول إنها "أطاحت بعرش الملك" ترامب

بقلم: يورونيوز

في أول حديث إعلامي لها منذ مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام القضاء وتوجيه 34 تهمة له رسمياً، قالت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز إن الرئيس السابق لم يعد الشخص القوي الذي "لا يمكن المساس به".

وتتهم دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، ترامب بدفعه مبلغ 130 ألف دولار أمريكي لها لضمان صمتها عن علاقة جنسية أقامها معها قبل عدة سنوات من الانتخابات التي فاز بها على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.

وقالت دانييلز في حديثها مع الإعلامي البريطاني بييرز مورغان بموقع (Fox Nation) التابع لشبكة فوكس الأمريكية "لقد أطيح بعرش الملك... لم يعد (ترامب) لا يُمَسّ".

وأضافت: "لا ينبغي لأحد أن يكون بمنأى عن المساس، بغض النظر عن الوصف الوظيفي الخاص بك - سواء كنت الرئيس - يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالك".

Piers Morgan vs Stormy Daniels | The Full Interview https://t.co/4sg7gJ9Nw9 via @YouTube — Piers Morgan (@piersmorgan) April 6, 2023

في جلسة غير مسبوقة يوم الثلاثاء الماضي، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي ويمثل أمام القضاء، حيث وجه له المدعي العام في مانهاتن بمدينة نيويورك 34 تهمة دفع ترامب ببراءته منها كلها.

كذلك يواجه ترامب تحقيقات أخرى بشأن رفضه نتائج الانتخابات الرئاسية والتي خسرها لصالح جو بايدن عام 2020 وإساءة استخدام سلطاته في التعامل مع مستندات ووثائق سرية.

وترى دانييلز أن ترامب يجب أن يتحمل مسؤولية دفعه الأموال مقابل صمتها ولكنها قالت إنه ليس بالاتهام الذي يستحق سجن الرئيس السابق.

وقالت: "لا أعتقد أن جرائمه ضدي تستحق الحبس. أشعر أن الأشياء الأخرى التي قام بها، إذا ثبتت إدانته، (تستحق) تماماً". وتعتبر دانييلز اتهام ترامب ومحاكمته بمثابة "الصدمة" لها، حيث ظنت "أنه سينجو بفعلته دون مساءلة".

OMG! Thank you to everyone for the love and support for my @piersmorgan interview today. I think it was the most extensive one I've ever done and it laid to rest a lot of misinformation. — Stormy Daniels (@StormyDaniels) April 6, 2023

وأكدت دانييلز أنها تتلقى يومياً العديد من رسائل التهديد بالقتل من مناصري ترامب، مما يشعرها بمخاوف كبيرة حول سلامتها الشخصية.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة ترامب، الذي ينفي إقامة علاقة جنسية مع دانييلز ولكنه يعترف بدفعه الأموال لضمان صمتها، نهاية العام الجاري أو بداية عام 2024.