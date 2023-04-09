القتال مستمر في باخموت.. مقتل شخصين بقصف روسي على زابوريجيا

10:28

قتيلان في ضربة روسية على زابوريجيا بأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية أن شخصًا يبلغ من العمر 50 عامًا وابنته البالغة من العمر 11 عامًا لقيا حتفهما بعدما قصفت قوات روسية مبنى سكنيًا في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أنه جرى انتشال امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا من تحت الأنقاض ووُصفت بأنها أم الطفلة.

وأشار أمين مجلس المدينة أناتولي كورتيف إلى أن صاروخين دمرا أحد المباني وألحقا أضرارًا بعشرات المباني الأخرى خلال الضربة التي شنتها روسيا خلال الليل.

وكتب على تطبيق تلغرام: "هاجم الإرهابيون الروس البغضاء زابوريجيا مرة أخرى وفُقدت أرواح".

وهذه الضربة هي الأحدث بين سلسلة من الهجمات التي أصابت أهدافًا مدنية مؤخرًا في المنطقة مع دخول الغزو الروسي عامه الثاني.