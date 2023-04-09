القتال مستمر في باخموت.. مقتل شخصين بقصف روسي على زابوريجيا

أعلنت السلطات الأوكرانية أن شخصًا يبلغ من العمر 50 عامًا وابنته البالغة من العمر 11 عامًا لقيا حتفهما بعدما قصفت قوات روسية مبنى سكنيًا في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
ويأتي هذا التطور وسط استمرار المعارك الطاحنة في باخموت، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر، إلا أنها تُقابل بمقاومة أوكرانية شديدة.
تابعوا آخر التطورات في الحرب الأوكرانية:
قتيلان في ضربة روسية على زابوريجيا بأوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية أن شخصًا يبلغ من العمر 50 عامًا وابنته البالغة من العمر 11 عامًا لقيا حتفهما بعدما قصفت قوات روسية مبنى سكنيًا في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أنه جرى انتشال امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا من تحت الأنقاض ووُصفت بأنها أم الطفلة.
وأشار أمين مجلس المدينة أناتولي كورتيف إلى أن صاروخين دمرا أحد المباني وألحقا أضرارًا بعشرات المباني الأخرى خلال الضربة التي شنتها روسيا خلال الليل.
وكتب على تطبيق تلغرام: "هاجم الإرهابيون الروس البغضاء زابوريجيا مرة أخرى وفُقدت أرواح".
وهذه الضربة هي الأحدث بين سلسلة من الهجمات التي أصابت أهدافًا مدنية مؤخرًا في المنطقة مع دخول الغزو الروسي عامه الثاني.
منظمة إنسانية: إعادة أكثر من 30 طفلًا إلى أوكرانيا
أعيد أكثر من 30 طفلاً اختطفتهم روسيا من الأراضي التي تحتلها إلى أوكرانيا.
وقال ميكولا كوليبا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Save Ukraine الخيرية: "تنتهي مهمة الإنقاذ الخامسة الآن، وسيصل 31 طفلاً إلى كييف في غضون ساعات قليلة".
وأضاف أنه مع كل مهمة، "يزداد عدد ساعات المشقة التي يتعين على العائلات أن تمر بها لاستعادة أطفالهم".
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مع انتهاء الشتاء.. الجيش الروسي أمام نكسة جديدة في أوكرانياeuronewsيدور القتال بين الجيشين الأوكراني والروسي على ضفاف البحر الأسود في شمال شرق أوكرانيا، على امتداد يحتم تشتيت القوات ويجعل من المستبعد تحقيق تقدم يذكر.
حاكم محلي: إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا في بلدة بالقرم
أعلن حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو اليوم السبت إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا في بلدة فيودوسيا المطلة على البحر الأسود في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا.
وأضاف سيرجي أكسيونوف عبر تلغرام: "تم إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا فوق فيودوسيا".
أوكرانيا تستطيع استئناف صادرات الكهرباء بعد توقف 6 أشهر
أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو اليوم الجمعة أن بلاده تستطيع الآن استئناف تصدير الكهرباء بعد توقف دام ستة أشهر في أعقاب نجاحها في عمليات الإصلاح بعد هجمات روسية متكررة.
وأوقفت أوكرانيا صادراتها من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد الضربات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة.
وقال جالوشينكو في بيان على موقع الوزارة على الإنترنت: "انقضى أصعب شتاء"، مشيرًا إلى أن شبكة الكهرباء تعمل بشكل طبيعي منذ نحو شهرين.
وتابع قائلًا: "الخطوة التالية هي استئناف تصدير الكهرباء وهو ما يتيح لنا الحصول على موارد مالية إضافية لإعادة البناء الضرورية لبنية الكهرباء التحتية التي أصابها الدمار والضرر".
وأشار جالوشينكو إلى أنه وقع على وثيقة تنفيذية تسمح باستئناف صادرات الكهرباء نظرا لوجود فائض في الإنتاج المحلي. وشكر المهندسين والشركاء الدوليين على الجهد الجبار الذي بذلوه في إصلاح النظام.
وبوسع أوكرانيا الآن تصدير 400 ميجاوات بحد أقصى إلى الاتحاد الأوروبي.
نائبة وزير الخارجية الأوكراني تزور الهند بعد غد لطلب مساعدات
ذكرت صحيفة ذا هندو اليوم السبت أن من المقرر أن تزور إمينا جباروفا النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني الهند بعد غد الإثنين، وأنها ستسعى للحصول على مساعدات إنسانية ومعدات لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الغزو الروسي.
وأحجمت الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، عن إلقاء اللوم على حليفتها روسيا في غزو أوكرانيا وسعت إلى إيجاد حل دبلوماسي مع تعزيز مشترياتها من النفط الروسي.
وقالت الصحيفة إن جباروفا، التي ستصبح أول مسؤول حكومي أوكراني رفيع المستوى يزور الهند منذ الغزو الروسي، ستدعو نيودلهي إلى توجيه "رسالة قوية من أجل السلام" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي من المقرر أن يزور الهند في تموز/ يوليو لحضور قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون وسيزورها مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر لحضور قمة مجموعة العشرين.
وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر دبلوماسية: "تطلب أوكرانيا من الهند المزيد من المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية ومعدات الطاقة لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الحرب ومن المتوقع أن يناقش الجانبان توصيل مثل هذا الدعم".