من أمام قبور مقاتليه.. رئيس فاغنر يقرّ: نتكبد خسائر فادحة في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أقرّ يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، بأنّ مقاتليه يتكبّدون خسائر متزايدة في الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال زيارته الخميس مقبرة قال إنّها "لا تنفكّ تكبر".

وفي مقطع فيديو نشرته فاغنر على تطبيق "تلغرام"، ظهر بريغوجين واقفاً أمام عشرات المدافن التي تعلو كلاً منها صلبان ووُضعت عليها أكاليل من الزهر.

وقال بريغوجين في الفيديو: "نواصل دفن مقاتلي فاغنر هنا ولا مشكلة في ذلك حتّى اليوم. سنعمل على تحسين هذه المقبرة وجعلها نصباً تذكارياً للأجيال المقبلة"، كما أضاف قوله: "نعم، المقبرة تكبر. أولئك الذين يقاتلون يُقتلون أحياناً، هكذا تسير الحياة".

ولا تتحدّث روسيا كثيراً عن الخسائر التي تكبدّتها في أوكرانيا منذ بدء هجومها على هذا البلد في شباط/فبراير 2022، إذ تعود آخر حصيلة رسمية للخسائر الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، إلى أيلول/سبتمبر 2022، وقد بلغ فيها عدد القتلى 5937 عسكرياً. ولا تشمل هذه الحصيلة مقاتلي فاغنر الذين لا ينتمون رسمياً إلى الجيش الروسي.

ووفقاً للتقديرات الغربية، فإنّ خسائر القوات الروسية مجتمعة، (الجيش الروسي ووحدات فاغنر والقوات الأوكرانية الانفصالية الموالية لروسيا) منذ بدأت غزو أوكرانيا، يمكن أن تصل إلى أكثر من 150 ألفاً ما بين قتيل وجريح.

ويقاتل عناصر فاغنر خصوصاً على خط الجبهة في المعركة المستعرة منذ أشهر للسيطرة على باخموت، المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تكبّد فيها الجانبان الروسي والأوكراني خسائر فادحة.