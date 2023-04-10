شاهد: تدريبات صينية على حصار تايوان جويًا خلال مناورات عسكرية

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الصينية مقاطع مصورة لتدريباتها بالقرب من تايوان، حيث ظهرت الطائرات خلال المناورات في الجو، إضافة لتحركات لبعض القطع البحرية بالقرب من تايبيه.

وأجرت بكين لليوم الثالث على التوالي مناورات حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، تزامنًا مع نشر الولايات المتحدة الأمريكية لمدمرة بحرية في المنطقة عينها، وسط استعراض للقوة من واشنطن وبكين.

ووفق الفيديو المنشور، جرت تدريبات تحاكي حصارًا جويًا لتايوان، كما شاركت حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في التمرينات.

انتهاء التدريبات

وأعلنت الصين الإثنين أنها "أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان التي استمرت ثلاثة أيام وهدفت إلى محاكاة حصار الجزيرة التي تعتبرها بكين واحدة من أقاليمها.

وقال الجيش في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "من الثامن من نيسان/ أبريل إلى العاشر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في إطار دوريات الجهوزية على الحرب في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك".

شاركت السفن البحرية الصينية في المناورات AFP

وأضافت القيادة أنها "اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة في ظروف قتال فعلية".

وفيما أثارت التدريبات تنديدًا من تايوان والولايات المتحدة التي دعت إلى "ضبط النفس" مع نشرها مدمرة في المياه التي تطالب بكين بالسيادة عليها، حصلت التدريبات التي شارك فيها حوالي عشر سفن حربية وسبعين طائرة، على دعم سياسي ضمني من روسيا الإثنين.

وتأتي المناورات الصينية التي بدأت السبت احتجاجًا على لقاء جمع الأربعاء في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي.

حصار جوي

وأفاد الجيش الصيني أن هدف المناورات هو محاكاة "تطويق كامل" للجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ولا سيما من خلال فرض "حصار جوي" وفق ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الحكومي الصيني.

وحذر وانغ وينبين الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إحاطة إعلامية الإثنين بأن "استقلال تايوان والسلام في مضيق تايوان نقيضان"، مضيفًا: "إذا أردنا حماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان علينا أن نعارض بحزم أي شكل من أشكال الانفصال المؤدي إلى استقلال تايوان".

وأوضحت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني أن حاملة الطائرات "شاندونغ"، "شاركت في مناورات اليوم" الاثنين. وتملك الصين حاملتي طائرات فقط.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قامت طائرات مطاردة وسفن حربية بمحاكاة عمليات قصف محددة الأهداف في الجزيرة.