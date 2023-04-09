بكين تحاصر تايوان بالسفن والطائرات وجيشها أجرى محاكاة لضربات ضد "أهداف رئيسية في الجزيرة"

بقلم: يورونيوز

شملت التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان "محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة" بها، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الأحد.

وقالت قناة التلفزيون العامة الصينية "سي سي تي في" إن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات "لتحلق في المجال الجوي المستهدف" بينما نفذت القوات البرية تدريبات على "ضربات دقيقة متعددة الأهداف".

وكانت الصين أجرت في اليوم الأول مناورات في مضيق تايوان تضمنت تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي.

وتأتي هذه التدريبات العسكريّة في مضيق تايوان في أجواء توتّر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

ردًا على ذلك، توعّدت بكين على الفور باتّخاذ "إجراءات حازمة وقويّة".

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأحد أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من المناورات.

وقالت الوزارة إنها تراقب "تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك"، مؤكدة أن الطائرات الحربية التي رُصدت حتى الساعة 12,00 (04,00 ت غ) هي مقاتلات وقاذفات.