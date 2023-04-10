شاهد: إحياء الليلة الأولى من الليالي المحتملة لليلة القدر في إيران

بقلم: يورونيوز

أقيمت هذا الأحد، مراسم إحياء الليلة التاسعة عشر وهي أوّل ليلة من ليالي القدر، في العاصمة طهران ومدن أخرى من إيران.

وتعتبر ليلة القدر أو ليالي الإحياء كما يسميها الإيرانيون، معلما بارزا من نشاط الناس هنا خلال شهر رمضان.

ويعتقد المسلمون الشيعة في إيران بأن الليالي التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك، هي الليالي الأكثر احتمالية بأن تكون ليلة القدر.

يتجمع خلالها المسلمون في المساجد والساحات للتضرع إلى ربهم بالسهر، وتلاوة القرآن، والصلاة، وتلاوة الأدعية.

وقال ميلاد نوريبور، 28 عاما، وهو أحد المصلين: "هذه ليالٍ جيدة جدا. نستخدم هذه الليالي لنقترب من الله ونحصل على سلام القلب".