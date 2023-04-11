صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2023 من 2,9 إلى 2,8 بالمئة

بقلم: يورونيوز

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2023، لكنه توقع أن تتجنب المناطق الاقتصادية الرئيسية الركود، وفقًا لبيانات صادرة عن اجتماعاته الربيعية الثلاثاء.

وتوقع الصندوق نموًا عالميًا بنسبة 2,8 بالمئة في 2023، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في كانون الثاني/يناير (-0,1 نقطة مئوية)، كما توقع نمواً بنسبة 3,0 بالمئة في 2024 (-0,1 نقطة مئوية أيضًا). من ناحية أخرى رفع الصندوق توقعاته بالنسبة للولايات المتحدة خلال العامين، مقدّراً أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 1,6 بالمئة في 2023 (0,2 نقطة) و1,1 بالمئة في 2024 (+0,1 نقطة).

هذا ورجح صندوق النقد الدولي في تقريره، أن يتمكّن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرّغم من الحرب والعقوبات.

وقال الصندوق، إنّ الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7%، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقّعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر والتي بلغت يومها 0.4%.

وفي الواقع فإنّ توقّعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الروسي لا تنفكّ تتحسّن مع كلّ تقرير ينشره.

والعام الماضي توقّع الصندوق أن يسجّل إجمالي الناتج المحلّي الروسي في 2022 انكماشاً حادّاً تبلغ نسبته 6%، لكنّ النتيجة كانت مغايرة تماماً إذ تبيّن في نهاية العام، وفقاً للصندوق، أنّ الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1% "فقط".

وبالنسبة لعام 2023 يبدو الوضع أفضل حتّى: ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 2.3%، قبل أن يعطي في تقريره المحدّث في كانون الثاني/يناير صورة أكثر إيجابية إذ توقّع أن ينمو الناتج المحلّي الروسي في 2023 بنسبة طفيفة تبلغ 0.3%.