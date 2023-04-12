شاهد: داخل حديقة للحيوانات.. نيوزيلندا تستقبل نَمِرتَي ثلوج مهددتين بالانقراض

بقلم: يورونيوز

باتت حديقة حيوانات في نيوزيلندا تضم نَمِرَتي ثلوج، بعد أن استقبلت في ويلينغتون أنثيين من هذا الحيوان المهدد بالانقراض.

ويبلغ عمر "آشا" و"مانغو" 3 سنوات، وهما في الأصل من حديقة الحيوانات في ملبورن الأسترالية، حيث وُلدتا ضمن برنامج علمي عالمي لزيادة نسل هذا الجنس من القطط البرّية.

بُني المكان في مناخ يناسب النمرتين AP

وستعيش النمرتان الثلجيتان في مكان بُني لهذا الغرض، وكلّف قرابة الـ6 ملايين دولار نيوزيلندي (3,7 مليون دولار أمريكي)، وسط مناخ يناسب طبيعتهما؛ فهذا النوع من النمور، يحتاج إلى حرارة أقل بدرجة واحدة عن تلك الموجودة في ويلينغتون.

عالميًا، لم يتبق أكثر من 7 آلاف نمور من هذا النوع في الغابات، بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ.

ونظّم القيمون على الحديقة جولات تعريفية بالنمرتين، حيث شُغّل تسجيل صوتي أثناء مرور الناس يوضح مهمة البشر في الحفاظ على هذا الجنس من الكائنات.

ويمكن للقطط الكبيرة القفز ستة أضعاف طول جسمها، وفي حالة "آشا" و"مانغو"، فهذا يصل إلى 9 أمتار، ما اضطر القيّمين بناء أسوار عالية حول مكان مبيتهما.