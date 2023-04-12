الرماد غطى قرى كاملة.. لقطات مرعبة من ثوران بركان في روسيا

بقلم: يورونيوز

انفجر بركان شيفيلوش في أقصى شرق روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ونثر سحابة من الرماد على مساحة كبيرة من شبه جزيرة كامتشاتكا، مما يشكل خطراً على الرحلات الجوية، وفقاً للسلطات المحلية.

وأصدر الجهاز المسؤول عن مراقبة الانفجارات البركانية في هذه المنطقة النائية رمز طيران أحمر يشير إلى أن سحابة الرماد انتشرت على مسافة مئات الكيلومترات شمال وجنوب غرب شيفيلوش.

وأوضح أن "ثوران البركان مستمر. وقد ينفجر الرماد على ارتفاع 15 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر في أي وقت" مضيفاً أن "النشاط الجاري قد يؤثر على الرحلات الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".

كما بثت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء مقطع فيديو من الأرض يظهر سحابة ضخمة من الرماد تنتشر فوق الغابات المجاورة وتحجب البركان بالكامل.

وقال حاكم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، في مقطع فيديو نُشر على تلغرام، إن المدارس ستظل مغلقة حتى إشعار آخر وسيتم إرسال أطباء "لزيارة كل منزل وشقة"، ونصحت السلطات المحلية السكان بالبقاء في منازلهم.

الرماد البركاني يغطي الأرض في شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا AP

بحسب الفرع المحلي لأكاديمية العلوم الروسية، قذف شيفيلوش الرماد على ارتفاع حوالي 20 ألف متر فوق مستوى سطح البحر، وهو يعدّ أحد أكبر البراكين في كامتشاتكا. وأشارت تقارير إعلامية روسية إلى أن السحابة البركانية لا تزال مستمرة في الانتشار.

يعيش عدد قليل من السكان في شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا. وبحسب برنامج البراكين العالمي الخاص بمؤسسة سميثسونيان، يعيش أقل من 12 ألف شخص ضمن نطاق يبلغ 100 كيلومتر من شيفيلوش.