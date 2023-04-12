روسيا تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.. وقراصنة روس يشنون هجومًا على مواقع كندية

أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي "متقدم" عابر للقارات، بعد أسابيع على تعليق مشاركتها في آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "طاقما قتاليا أطلق بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات (آي سي بي ام) من نظام صاروخي أرضي متحرك" من موقع التجارب في كابوستين يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان أن "الرأس الحربي للصاروخ ضرب هدفا وهميا في ميدان التدريب ساري شاجان (كازاخستان) بدقة محددة".
ومنذ إرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات مبطنة بأنه قد يستخدم أسلحة نووية هناك إذا تعرضت روسيا للخطر.
أليكم أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا
هجوم الكتروني لقراصنة روس على مواقع رسمية كندية خلال زيارة لرئيس الوزراء الأوكراني
صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن هجوما إلكترونيا أعلن قراصنة مؤيدون لروسيا مسؤوليتهم عنه، استهدف مواقع حكومية كندية خلال زيارة لنظيره الأوكراني، مؤكدا أن ذلك "لن يغير بأي حال من الأحوال دعمنا الثابت لأوكرانيا".
وقال ترودو إن الهجوم الذي تبنته "نو نيم" (بلا اسم) في رسالة على تطبيق تلغرام، أدى إلى توقف عدد كبير من المواقع الرسمية لبضع ساعات صباح الثلاثاء، بينها موقعا رئيس الدولة ومجلس الشيوخ، خلال اجتماع بين دنيس شميهال وترودو في تورنتو.
وأضاف رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحافي مشترك مع شميهال أن "مهاجمة قراصنة معلوماتية روس لبلدان تعبر عن دعمها الثابت لأوكرانيا، أو تستقبل وفودا أو قادة أوكرانيين، ليست أمرا نادرا"، مشيرا إلى أن "التوقيت ليس مفاجئًا".
وصرحت روبين هوكو المتحدثة باسم "مركز أمن الاتصالات" لوكالة فرانس برس أنه "ليس من غير المألوف رؤية هجمات حجب الخدمة (دي دوس) ضد الدول التي تستقبل مسؤولين من الحكومة الأوكرانية في زيارات".
وثيقة أميركية مسرّبة تشكّك في قدرات الجيش الأوكراني
أفاد تقرير نشر الثلاثاء ووثائق اطلّعت عليها وكالة فرانس برس بأنّ لدى الولايات المتّحدة شكوكاً جدّية في مدى قدرة أوكرانيا على تحقيق مكاسب إذا ما شنّت هجوماً مضادّاً على القوات الروسية كما وقدرة كييف على التصدّي للضربات الروسية.
والوثائق تندرج في إطار مجموعة من المواد البالغة الحساسية التي نشرت على الإنترنت واستدعت فتح تحقيق جنائي أميركي في خرق يقول البنتاغون إنه يشكّل "خطرا جسيما" على الأمن القومي.
وتفيد توقّعات بأنّ أوكرانيا ستشنّ هجوماً مضادّاً على قوات الغزو الروسية في الربيع، في أول حملة عسكرية كبرى لكييف هذا العام.
بايدن يعتبر احتجاز روسيا صحافياً أميركياً "غير قانوني بتاتاً"
جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء التنديد باحتجاز روسيا صحافياً أميركياً بتهمة "التجسّس"، واصفاً الأمر بأنّه "غير قانوني بتاتاً".
وقال بايدن في دردشة مع صحافيين قبيل مغادرته واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا "لقد قلنا بكلّ وضوح إنّ ما يحصل غير قانوني بتاتاً"، في إشارة إلى احتجاز روسيا مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الصحافي إيفان غيرشكوفيتش.
وأكّد الرئيس الاميركي أنه حاول دون جدوى الإثنين الاتصال بعائلة غيرشكوفيتش، موضحاً أنّه "سيحاول الاتّصال بهم من الطائرة".
قراصنة روس يخترقون كاميرات مراقبة بمقاه أوكرانية لرصد الإمدادات العسكرية
حذّر مدير الأمن السيبراني في وكالة الأمن القومي الأميركي روب جويس الثلاثاء من أنّ قراصنة روساً يخترقون كاميرات أمنية خاصة في مقاه أوكرانية لجمع معلومات استخبارية حول عبور قوافل الإمدادات العسكرية.
وقال جويس إنّ الحكومة الروسية وقراصنة مدعومين حكومياً يواصلون تنفيذ هجمات ضد أنظمة تكنولوجيا معلومات أوكرانية في إطار غزو روسيا لأوكرانيا.
وأشار إلى أنّ إحدى النواحي التي ينصبّ عليها تركيز هؤلاء هي كاميرات المراقبة التي تستخدمها سلطات محليّة وشركات خاصة لرصد التحرّكات في الجوار.
وقال جويس في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن "هناك هجمات مستمرة على مصالح أوكرانية سواء مالية أو حكومية أو شخصية أو شركات أفراد، لمحاولة إحداث خلل".
وتابع "تحدث أمور خلاقة. نرى قراصنة روساً يعمدون إلى ولوج كاميرات لتصوير الأماكن العامة تبثّ عبر الإنترنت لرصد قوافل وقطارات تنقل المساعدات".