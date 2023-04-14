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كولومبيا

شاهد: قتيلان إثر انهيار جسر في كولومبيا

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الجسر الذي انهار يوم الخميس 13 نيسان أبريل في منطقة كايسيدونيا غربي كولومبيا
الجسر الذي انهار يوم الخميس 13 نيسان أبريل في منطقة كايسيدونيا غربي كولومبيا   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انهيار جسر بالقرب من بلدة لا تيبايدا في منطقة كايسيدونيا في غرب كولومبيا. 

وتحقق السلطات في سبب انهيار الجسر، مع العلم بأنها لم تستبعد بعد فرضية أن يكون الحادث تم عن  طريق اعتداء.

من جانبها تقول الوكالة الوطنية للبنية التحتية في كولومبيا إن سبب الانهيار قد يرجع إلى التدهور المستمر في هيكل الجسر بسبب الحمولات الثقيلة التي تمر يوميا فوقه، أو ربما يكون خطأ في عملية الصيانة أو "ضررا تسبب به إنسان".

AP Photo
جسر إل ألامبرادو الذي انهار في كولومبيا يوم الأربعاءAP Photo

وانهار الجسر يوم الأربعاء أثناء مرور عدة مركبات فوقه. ويربط جسر "إل ألامبرادو" مقاطعتين في جنوب غرب كولومبيا. 

ووقعت أربع شاحنات وسيارة في نهر "لا فييخا" الذي يمتد الجسر فوقه. وكان من بين الشاحنات المتضررة شاحنتان تابعتان لجهاز الشرطة ومحملتان بالأسلحة. 

وأكد وزير الدفاع الكولومبي "روبرتو خاراميجو" مقتل رجليْ الشرطة وانهما كان يشاركان في نقل معدات إلى منشأة تابعة للشرطة في المنطقة.

المصادر الإضافية • ا ب/ أ ف ب

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