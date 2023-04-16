الجزائر تحتج على تعيين مغربية ممثلة لاتحاد المغرب العربي في الاتحاد الإفريقي

بقلم: يورونيوز

عبرت الجزائر عن استنكارها تعيين المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة لمنظمة اتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي، معتبرة قرار قبول اعتمادها "غير مسؤول وغير مقبول"، بحسب بيان الخارجية الجزائرية الصادر الأحد.

وجاء في البيان: "تعرب الجزائر عن استغرابها العميق إزاء القرار المتهور والطائش لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي، بقبول ما يسمى بـ'أوراق الاعتماد' من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها زورًا على أنها الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي".

وتابع: "هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس" وليس "ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي" التونسي الطيب البكوش الذي انتهت ولايته بحسب الجزائر في 1 آب/اغسطس 2022 "دون أي إمكانية لتمديدها"

واعتبرت الجزائر أن البكوش يسعى "من خلال هذا الافتراء المتكرّر" إلى "خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه" بما ان مقر الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي يقع في الرباط.

وكانت الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي أعلنت في بيان عبر موقعها أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "استقبل يوم الخميس 13 (نيسان) أبريل 2023، السيدة أمينة سلمان، التي قدمت له أوراق اِعتمادها كممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الافريقي".

وتأسس اتحاد المغرب العربي، الذي يضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا سنة 1988 لكن نشاطه ظل محدودا حتى توقف بشكل شبه نهائي بسبب الأزمات المتكررة بين الجزائر والمغرب والتي أدت في آب/أغسطس 2020 إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وسبق للجزائر ان انتقدت مفوض الاتحاد الافريقي موسى فقي بعد قبول عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الافريقي عام 2021، قبل أن يتم إعلان تعليق القرار بعد طرد دبلوماسية إسرائيلية جاءت لحضور قمة المنظمة في شباط/ فبراير.