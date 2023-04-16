EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أوكرانيا

شاهد: تبادل للأسرى بين مجموعة فاغنر الروسية والقوات الأوكرانية

Access to the comments محادثة
أسرى أوكرانيون خلال صعودهم في شاحنات مجموعة فاغنر
أسرى أوكرانيون خلال صعودهم في شاحنات مجموعة فاغنر   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

نشرت شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة مقطع فيديو عبر تلغرام، قالت إنه يُظهر عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا.

وأظهرت اللقطات رئيس المجموعة يفغيني بريغوزين، وهو يعطي تعليمات بالإفراج عن السجناء، الذين شوهدوا على متن شاحنات ويمشون على طول الطريق.

AP Photo
رئيس المجموعة يفغيني بريغوزينAP Photo

وأفاد مستشار رئاسي أوكراني كبير اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن 130 أسير حرب أوكراني هذا الأسبوع، في إطار تبادل كبير مع روسيا.

قال أندريه يرماك، رئيس أركان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن الجنود والبحارة وحرس الحدود الأوكرانيين في طريقهم إلى عائلاتهم، بعد تبادل كبير مع روسيا في عيد الفصح.

وأضاف أن من بين المفرج عنهم جنود أُسروا في معارك ضارية في شرق أوكرانيا، بما في ذلك قرب مدينتي باخموت وسوليدار.

مواضيع إضافية

بولندا والمجر تحظران استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية إنتاجهما المحلي

شاهد: جنود أوكرانيا يقضون عيد الفصح بعيدا عن أسرهم

الجيش الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في شمال وجنوب باخموت

Hot Topic

المزيد عن موضوع

الغزو الروسي لأوكرانيا