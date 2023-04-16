شاهد: تبادل للأسرى بين مجموعة فاغنر الروسية والقوات الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

نشرت شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة مقطع فيديو عبر تلغرام، قالت إنه يُظهر عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا.

وأظهرت اللقطات رئيس المجموعة يفغيني بريغوزين، وهو يعطي تعليمات بالإفراج عن السجناء، الذين شوهدوا على متن شاحنات ويمشون على طول الطريق.

رئيس المجموعة يفغيني بريغوزين AP Photo

وأفاد مستشار رئاسي أوكراني كبير اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن 130 أسير حرب أوكراني هذا الأسبوع، في إطار تبادل كبير مع روسيا.

قال أندريه يرماك، رئيس أركان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن الجنود والبحارة وحرس الحدود الأوكرانيين في طريقهم إلى عائلاتهم، بعد تبادل كبير مع روسيا في عيد الفصح.

وأضاف أن من بين المفرج عنهم جنود أُسروا في معارك ضارية في شرق أوكرانيا، بما في ذلك قرب مدينتي باخموت وسوليدار.