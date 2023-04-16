EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أوكرانيا

شاهد: بمناسبة عيد الفصح.. توزيع الحلوى على المقاتلين الأوكرانيين في القواعد العسكرية

Access to the comments محادثة
تسلّم العناصر للحلوى
تسلّم العناصر للحلوى   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

للعام الثاني على التوالي، سيقضي الجنود الأوكرانيون عيد الفصح بعيدًا عن عائلاتهم، بسبب الغزو الروسي لأراضيهم.

وللتعويض عن ذلك، قامت قيادة الجيش الأوكراني بإحضار حلوى عيد الفصح إلى الوحدات القتالية في شمال كييف، بحضور قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي ناييف.

وقال ناييف بالمناسبة: "نحن ملزمون أن نقول شكرًا لجنودنا ونهنئهم في هذا العيد".

وأضاف: "يجب أن نشارك القليل من الفرح في الحياة اليومية، وهو أمر غير متاح لهم في الوقت الحالي".

وبعد كلمة له، وزّع القائد الأوكراني كعك العيد المبارك من رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا المتروبوليت إبيفانيوس.

مواضيع إضافية

للأسبوع الخامس عشر.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد التعديلات القضائية

بولندا والمجر تحظران استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية إنتاجهما المحلي

شاهد: جنود أوكرانيا يقضون عيد الفصح بعيدا عن أسرهم