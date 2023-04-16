شاهد: بمناسبة عيد الفصح.. توزيع الحلوى على المقاتلين الأوكرانيين في القواعد العسكرية

بقلم: يورونيوز

للعام الثاني على التوالي، سيقضي الجنود الأوكرانيون عيد الفصح بعيدًا عن عائلاتهم، بسبب الغزو الروسي لأراضيهم.

وللتعويض عن ذلك، قامت قيادة الجيش الأوكراني بإحضار حلوى عيد الفصح إلى الوحدات القتالية في شمال كييف، بحضور قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي ناييف.

وقال ناييف بالمناسبة: "نحن ملزمون أن نقول شكرًا لجنودنا ونهنئهم في هذا العيد".

وأضاف: "يجب أن نشارك القليل من الفرح في الحياة اليومية، وهو أمر غير متاح لهم في الوقت الحالي".

وبعد كلمة له، وزّع القائد الأوكراني كعك العيد المبارك من رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا المتروبوليت إبيفانيوس.