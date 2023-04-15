للأسبوع الخامس عشر.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد التعديلات القضائية

بقلم: يورونيوز

تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب مساء السبت للأسبوع الخامس عشر على التوالي للاحتجاج على التعديلات القضائية التي تريد تطبيقها حكومة بنيامين نتانياهو ويعتبرها المحتجون مناهضة للديمقراطية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنقذوا الديمقراطية" ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية، بينما أشعل بعضهم قنابل دخان، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وخرجت تظاهرات أصغر في مدن إسرائيلية أخرى أبرزها حيفا (شمال) والقدس، وكذلك في موديعين (وسط) أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين.

فرصة الحوار

منذ الإعلان عن مشروع التعديل في أوائل كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا للتنديد بالنصّ وبالحكومة التي شكلها نتانياهو في كانون الأول/ ديسمبر، وهي من بين أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

وأعلنت الحكومة في 27 آذار/ مارس "تجميد" تنفيذ التعديل لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام وظهور توترات داخل الائتلاف الحاكم.

بالنسبة للحكومة، يهدف النص من بين أمور أخرى إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة.

في المقابل، يعتقد منتقدو المشروع أنه يخاطر بفتح الطريق أمام انحرافات استبدادية.

وتأتي التظاهرات الجديدة غداة إعلان وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" الجمعة خفض الآفاق لإسرائيل من "إيجابية" إلى "مستقرة".

ويعكس هذا التغيير "تدهور الحوكمة في إسرائيل، كما يتضح من الأحداث الأخيرة حول اقتراح الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد"، وفق الوكالة.

وأضافت: "بينما دفعت الاحتجاجات الجماهيرية الحكومة إلى تعليق التشريعات والسعي إلى الحوار مع المعارضة، فإن الطريقة التي حاولت بها الحكومة تنفيذ إصلاح بعيد المدى دون السعي إلى إجماع واسع تشير إلى ضعف المؤسسات".