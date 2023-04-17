شاهد: المجلس العسكري في ميانمار يعفو عن أكثر من 3 آلاف سجين

بقلم: يورونيوز

منحت الحكومة العسكرية في ميانمار يوم الاثنين عفواً عن أكثر من 3.000 سجين بمناسبة عيد رأس السنة البوذية التقليدية، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان من بين المفرج عنهم آلاف المعتقلين السياسيين المحتجزين بسبب معارضتهم لحكم الجيش.

أفاد تلفزيون إم آر تي في الذي تديره الدولة أن مجلس إدارة الدولة، الهيئة الحاكمة التي أنشأها الجيش بعد استيلائه على السلطة في عام 2021، أصدر عفوا عن 3113 سجينا، من بينهم 98 أجنبيا سيتم ترحيلهم.

تجدر الإشارة إلى أن العفو عن السجناء أمر شائع في أيام العطل الكبرى.

وبعد الإعلان عن القرار أقلت حافلات السجناء من سجن إنسين، أكبر سجن في البلاد.

ويقبع في السجون حوالي 17،460 معتقلًا سياسيًا، بما في ذلك الزعيمة المدنية السابقة لميانمار أونغ سان سو كي، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة مستقلة تحتفظ بسجلات مفصلة للاعتقالات والخسائر المرتبطة بالصراعات السياسية في البلاد.

تخضع ميانمار للحكم العسكري منذ الأول من فبراير/ شباط 2021، عندما أطاح جيشها بحكومة سو كي المنتخبة.