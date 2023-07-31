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عاجل. المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار تمدد حالة الطوارئ ما قد يؤجل الانتخابات

يو ميينت سوي، القائم بأعمال رئيس ميانمار خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن في نايبيداو.
يو ميينت سوي، القائم بأعمال رئيس ميانمار خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن في نايبيداو. Copyright -/AFP
بقلم:  يورونيوز

مدّدت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الاثنين حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، الأمر الذي سيؤدي نظرياً إلى تأجيل الانتخابات المقرّر إجراؤها في آب/أغسطس المقبل، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأوردت شبكة "إم.إر.تي.في" التلفزيونية الرسمية أنّ المجلس الوطني للأمن والدفاع المؤلّف من مسؤولين عسكريين وافق على القرار، في ظل دوامة العنف المستمرة منذ الانقلاب الذي أطاح بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي وحكومتها في شباط/فبراير 2021.

ونُقِلت أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري عام 2021، من سجنها إلى مبنى حكومي، حسب ما أفاد مسؤول في حزبها يوم الجمعة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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