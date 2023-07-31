بقلم: يورونيوز

مدّدت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الاثنين حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، الأمر الذي سيؤدي نظرياً إلى تأجيل الانتخابات المقرّر إجراؤها في آب/أغسطس المقبل، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأوردت شبكة "إم.إر.تي.في" التلفزيونية الرسمية أنّ المجلس الوطني للأمن والدفاع المؤلّف من مسؤولين عسكريين وافق على القرار، في ظل دوامة العنف المستمرة منذ الانقلاب الذي أطاح بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي وحكومتها في شباط/فبراير 2021.

ونُقِلت أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري عام 2021، من سجنها إلى مبنى حكومي، حسب ما أفاد مسؤول في حزبها يوم الجمعة.