شاهد: وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون الأزمات الدولية المستعصية

بقلم: يورونيوز

اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في كارويزاوا باليابان لمناقشة الأزمات الدولية الأكثر استعصاءً وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الصين وتايوان والتوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقبل إنطلاق محادثات وزراء الخارجية، ألقت الأحداث الخارجية بظلالها على الدبلوماسية. وقد ظهرت مخاوف أمنية في القمة بعد أن ألقى شخص ما عبوة ناسفة على رئيس الوزراء الياباني نهاية الأسبوع.

وتضم مجموعة الـ 7 كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما أن الاتحاد الأوروبي عضو رسمي، ولكن لا يحق له رئاسة أو استضافة مؤتمرات القمة.

وقال يوشيماسا هاياشي، وزير الخارجية الياباني: "يمر المجتمع الدولي الآن بنقطة تحول تاريخية، لذلك نرفض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو اعتداء روسيا على أوكرانيا، وكذلك تهديدها باستخدام الأسلحة النووية. وبقيامنا بذلك يظهر للعالم تصميم مجموعة الـ7 القوي على دعم النظام الدولي القائم على سيادة القانون".

وأضاف وزير الخارجية الياباني: "نظرًا لأن البلدان الناشئة والنامية التي يطلق عليها الجنوب العالمي تواجه تحديات مختلفة نرغب أن نظهر أن مجموعة الدول السبع مستعدة للعمل معها لمعالجة هذه القضايا. من هذا المنطلق، أود أن أجري تبادلًا صريحًا ومتعمقًا للآراء حول مواضيع مختلفة كما فعلنا الليلة الماضية على مدار ثلاثة أيام خلال اجتماعات كارويزاوا. وتضم هذه الموضوعات أوكرانيا، ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك الصين، وكوريا الشمالية وإيران والشرق الأوسط وأفغانستان وآسيا الوسطى وأفريقيا ".

وإضافة إلى الملفات الإقليمية، أكد هاياشي ضرورة إجراء مناقشة أوسع حول التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره وأعرب عن أمله في أن تساهم محادثات كارويزاوا بشكل كبير في قمة هيروشيما للسبع الكبار أيضا.