شاهد: مستشفى إسباني يجري أول عملية زرع رئة آلية بالكامل

بقلم: يورونيوز

حقق مستشفى فال ديبرون الجامعي في مينة برشلونة من إقليم كاتالونيا الإسباني، إنجازًا مزدوجًا رائدًا في مجال زراعة الرئة، إذ تم لأول مرة زرع الرئة باستخدام تقنية الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء طريق وصول جديد يمكن من خلاله إزالة الرئة المريضة وإدخال رئات جديدة.

يتم إجراء شق جديد يبلغ طوله ثمانية سنتيمترات في الجزء السفلي من العملية، مما يلغي الحاجة إلى الفتحة الكبيرة السابقة التي يتم إنشاؤها عن طريق فصل الأضلاع وفتح الصدر.

تضمن التدخل في العملية الجراحية متخصصين من قسم جراحة الصدر وزراعة الرئة، وقسم التخدير والإنعاش وقسم جراحة القلب، وقسم تمريض زراعة الأعضاء.