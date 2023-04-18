القبض على أنثى دب في جبال الآلب الإيطالية.. قتلت شاباً خلال ممارسته الرياضة

بقلم: يورونيوز

عثر حراس غابات على الدبة "جي جي 4"، التي قتلت في الخامس من نيسان/أبريل شاباً كان يمارس رياضة الركض في شمال شرق إيطاليا، وفق السلطات المحلية التي أبدت رغبتها في إخضاع الحيوان للقتل الرحيم.

وهاجمت أنثى الدب الشاب أندريا بابي (26 عاماً) عندما كان يركض في منطقة غابات جبلية، بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو، وتحركت وحدات الإنقاذ للبحث عنه بعد تلقيها تنبيهاً من أفراد أسرته، الذين انتابهم قلق جراء عدم عودته إلى المنزل، وعثرت ليل الأربعاء على جثته في أحد المنحدرات، وهي مُصابة بجروح عميقة في الرقبة والذراعين والبطن.

وأثار مقتل بابي صدمة لدى سكان المنطقة، فيما أعاد إحياء الجدل القائم بين أعضاء المجالس المحلية، الذين يرغبون في تقليص عدد الدببة، والمنظمات المدافعة عن حقوق الحيوان.

وبهدف الإمساك بأنثى الدب "جاي جاي 4"، استخدم حراس الأحراش بدايةً أجهزة استشعار صور لتحديد موقعها، ثم نصبوا لها فخاً أسطوانياً يحوي طُعماً من الفواكه. فوقعت أنثى الدب في الفخ مع اثنين من صغارها يبلغان سنتين وجرى إطلاقهما في ما بعد.

وأُخضعت أنثى الدب للتخدير بحضور طبيبين بيطريين ونُقلت إلى مكان مخصص. وبينما أعربت السلطات المحلية عن رغبتها في إخضاع "جاي جاي 4" للقتل الرحيم، احتجت منظمة حماية الحيوان (LAV) وقدّمت التماساً إلى المحكمة الإدارية في ترينتو لفرض وقف تنفيد القرار، وهو ما وافقت عيه المحكمة بشكل مؤقت، حتى موعد جلسة استماع، في 11 مايو المقبل.

وأشار رئيس مقاطعة ترينتو، التي تتمتع بحكم ذاتي، ماوريتسيو فوغاتي، إلى رغبته في تقليص عدد الدببة الموجودة في المنطقة من خلال نقل عشرات منها إلى أماكن لم يحدّدها. وتريد السلطات المحلية قتل ثلاثة دببة تعتبر أنها تشكل خطراً على السكان بينها "جاي جاي 4"، ونقل 70 دباً آخر.