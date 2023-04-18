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الهند

شاهد: حشد كبير من الناس أمام أول متجر يفتتح لشركة آبل في الهند

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آبل تفتتح أول متجر تجزئة لها في الهند.
آبل تفتتح أول متجر تجزئة لها في الهند.   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز

افتتحت شركة  آبل متجرها الأول للبيع بالتجزئة في الهند يوم الثلاثاء، مما يؤكد التركيز المتزايد لعملاق التكنولوجيا الأمريكي على الدولة الواقعة في جنوب آسيا كسوق مبيعات رئيسي ومركز تصنيع بديل للصين.

ووقف المئات من المعجبين بعملاق آيفون في طابور حول المتجر في مركز تسوق فخم في العاصمة المالية مومباي.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، بفتح الأبواب بنفسه للترحيب بالعملاء بينما كان الموظفون يهتفون.

وتراهن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها على الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة - موطن ثاني أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم ، بعد الصين - مع افتتاح متجر ثانٍ في العاصمة دلهي يوم الخميس.

وتعمل أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية أيضاً على توسيع بصمتها التصنيعية في الهند حيث تسعى إلى تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها بعيداً عن الاعتماد الكبير على الصين المجاورة.

المصادر الإضافية • ا ف ب

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