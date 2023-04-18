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غزة

شاهد: آلاف الفلسطينيين يؤدون الصلاة ويحيون ليلة القدر في مسجد العمري بغزة

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مصلون في مسجد بغزة
مصلون في مسجد بغزة   -  Copyright  SAID KHATIB/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

توافد آلاف المصلين الفلسطينيين إلى المسجد العمري الكبير في قطاع غزة لآداء الصلاة وإحياء "ليلة القدر"، وهي ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك والتي يعتقد أنها الليلة التي نزل فيها القرآن على النبي محمد.

ويعتبر آداء الصلاة خلال "ليلة القدر" من بين الطقوس، التي يحييها المسلمون في جميع بقاع العالم تزامنا مع الشهر الفضيل حيث تشهد المساجد بهذه المناسبة  إقبالا كبيرا.

واستقطب المسجد العمري عددا كبيرا من المصلين الذين قدموا من مختلف مدن القطاع  المحاصرلآداء الصلاة. ويعتبر المسجد أحد أقدم المساجد في غزة، وأكبرها حيث تمّ تشييده قبل أكثر من ألف عام، ويشهد إقبالا واسعا للمصلين خلال شهر رمضان.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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