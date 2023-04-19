بايدن وزوجته كسبا حوالى 579 الف دولار في 2022

بقلم: يورونيوز

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن التي تعمل أستاذة جامعية حققا في 2022 دخلا قدره 579 ألفا و514 دولارا ودفعا ضرائب قدرها 169 ألفا و820 دولارًا.

وأوضحت الرئاسة أنه "بنشر هذه المعلومات، يكون بايدن قد أعلم الجمهور ببيانات ضريبية لما مجموعه 25 عاما".

ويشدد البيان على "الالتزام بالشفافية" من جانب الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 80 عامًا، في إشارة غير بريئة في الأجواء السياسية الأميركية.

وبايدن الذي يشير بشكل متزايد إلى نيته السعي للترشح لولاية ثانية، قد يواجه دونالد ترامب في انتخابات 2024.

ويكافح الرئيس الجمهوري السابق الذي خالف ممارسات البيت الأبيض في الشفافية المالية، من أجل الإبقاء على سرية بياناته الضريبية.

وصوتت لجنة برلمانية في كانون الأول/ديسمبر الماضي لصالح نشر بيانات ضرائب الملياردير بين عامي 2015 و2020.

وأفادت معلومات مثلا بأن دونالد ترامب دفع 750 دولارًا فقط ضرائب في 2017 أول سنة من ولايته الرئاسية ثم حوالى مليون في 2018 و 2019... ولا شيء على الإطلاق في 2020 عام هزيمته أمام بايدن وخسائر بلغت خمسة ملايين دولار.

وقال البيان إن الزوجين بايدن تبرعا أيضًا ب20180 دولارًا للجمعيات الخيرية العام الماضي.

أضاف البيت الأبيض أن نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أعلنا أن دخلهما بلغ 456 ألفا و918 دولارًا في 2022.