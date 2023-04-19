نمو مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 28.8% خلال مارس

بقلم: يورونيوز

سجّلت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا زيادة مطردة في آذار/مارس فاقت المليون سيارة، وذلك للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2021، وفق أرقام نشرتها جمعية الصانعين الأربعاء.

ووصلت المبيعات في التكتل القاري خلال الشهر الماضي، إلى مليون و87 ألفاً و939 سيارة، بزيادة سنوية قدرها 28,8 بالمئة. كما شهدت أسواق كل دول الاتحاد زيادة في المبيعات، تتقدمها إسبانيا (66,1 بالمئة) وإيطاليا (40,7 بالمئة).

وتعود هذه الزيادة الى التحسّن الملحوظ الذي طرأ على توافر المكوّنات الإلكترونية التي أدى نقصها العام الماضي الى شبه شلل في أسواق البيع خلال آذار/مارس 2022.

وفي الربع الأول من 2023، ناهزت مبيعات السيارات الجديدة في الإتحاد الأوروبي زهاء 2,7 مليون سيارة، بزيادة قدرها 17,9 بالمئة عن العام الماضي. وسُجّلت الزيادة الأبرز في إسبانيا وإيطاليا أيضاً، مع 44,5 و26,2 بالمئة على التوالي، تليهما فرنسا مع زيادة قدرها 15,2 بالمئة.

كما شكّلت السيارات الكهربائية نسبة 13,9 بالمئة من إجمالي المبيعات في آذار/مارس. وخلال عام، سجّلت مبيعات السيارات ذات المحركات الكهربائية، زيادة قدرها 58 بالمئة.

إلا أن السيارات ذات المحركات العاملة على الوقود لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من الأسواق، اذ بلغت مبيعات تلك العاملة على البنزين 37,5 بالمئة، وتلك العاملة على الديزل 14,5 بالمئة.

وعلى مستوى الصانعين، كانت "فولكسفاغن" الألمانية الأقوى أداء مع زيادة في المبيعات بلغت 35 بالمئة.