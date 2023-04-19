"فولكسفاغن" تخطط لاستثمار أكثر من 1 مليار دولار لتطوير سيارات كهربائية في الصين

بقلم: يورونيوز

في معرض شنغهاي الدولي للسيارات، أعلنت مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية المصنّعة للسيّارات، الثلاثاء، أنّها ستستثمر 1,1 مليار دولار في مركز جديد لتطوير السيارات الكهربائية في الصين. وقالت المجموعة في بيان إنّها "ستستثمر نحو مليار يورو في مركز تطوير وابتكار للسيارات الكهربائية الذكية بالكامل في مدينة هيفي في جنوب الصين".

وتشكّل السيارات الكهربائية حاليًا 25% من مبيعات السيارات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم. ويوم الثلاثاء تم الكشف عن عشرات الموديلات الجديدة من علامات تجارية محلية وغربية في معرض شنغهاي الدولي للسيارات وهو الأول منذ نهاية قيود كوفيد-19 في الصين.

وتستحوذ العلامات التجارية المحلية على 81% من سوق السيارات الكهربائية في الصين، بحسب محلّلين لدى شركة "كاونتربوينت" Counterpoint للأبحاث والتحاليل الاستراتيجية. لذلك، تسارع مجموعات ضخمة مثل "فولكسفاغن" للحاق بها. وقال رئيس "فولكسفاغن" رالف براندستايتر إنّ تعزيز الوجود في الصين هو خطوة أساسية ضمن سياسة "في الصين ومن أجل الصين".

وسيتمّ افتتاح المركز الجديد في العام 2024 باسم " %100 TechCo" وسيضمّ أكثر من ألفَي موظّف يعملون في المشتريات والبحث والتطوير، وأوضح البيان أنّ "الهدف هو تسريع مواءمة سيارات المجموعة مع رغبات العملاء الصينيين وتقليل الوقت اللازم لتسويقها".

كما أشارت المجموعة في بيانها إلى أنّها تتوقّع تقصير أوقات التطوير بنسبة 30%، وسيكون كبير مسؤولي التكنولوجيا في الفرع الصيني للمجموعة ماركوس هافكيماير رئيساً تنفيذياً للمركز الجديد.