شاهد: وفاة الباندا "لين هوي" التي أعارتها الصين لتايلاند

بقلم: يورونيوز

توفيت الباندا العملاقة لين هوي، الأربعاء، عن عمر يناهز 21 عامًا في حديقة للحيوانات في شمال تايلاند.

والباندا التي أعارتها الصين لتايلاند تستقطب آلاف الزوار الذين يتوافدون إلى حديقة حيوانات تشيانغ ماي منذ وصولها في عام 2003 في صفقة أولية مدتها عشر سنوات تم تمديدها بعد ذلك لفترة مماثلة.

وأعلنت القنصلية الصينية في تشيانغ ماي الأربعاء عن وفاة لين هوي.

وكان قد ظهر على دبة الباندا يوم الثلاثاء أعراض غير عادية. وحاول عدد من الخبراء إسعافها وتقديم العلاج اللازم لها إلا أنهم فشلوا في إنقاذها.

ولم يتم الإعلان بعد عن السبب الرئيسي وراء وفاة لين هوي.

ولدت لين هوي في سبتمبر/أيلول 2001، وأرسلت مع شريكها تشوانغ تشوانغ إلى حديقة حيوان تشيانغ ماي في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2003 كسفيرة للنوايا الحسنة بين الصين وتايلاند.

وكانت لين هوي قد حملت إثر عملية تلقيح اصطناعي إلا أن العملية لم تنجح وأسقطت الباندا العملاقة جنينها.

وأنجبت في العام 2009 الصغيرة لينبينغ إثر عملية مشابهة (تلقيح اصطناعي).