بقلم: يورونيوز مع MASNRT

تشتهر مدينة فاس المغربية بفسيفساء الزليج التقليدي، والمعروف بألوانه ونقوشه المميزة والخلطة الفاسية الخاصة للمواد التي يصنع منها، مما يجعله فريدا من نوعه بين التشكيلات الواسعة للزليج المنتشرة في المغرب والجزائر.

ويصنع الزليج الفاسي باليد ووفق طرق تقليدية. ويدخل في صناعته الصلصال المتواجد حول المدينة، والذي له تركيبة ناعمة ولون يطغى عليه الرمادي، بعكس الطين النضيج الذي يتواجد في مناطق الجنوب. ويؤثر لون الصلصال وطبيعته بشكل مباشر على تصاميم الزليج الفاسي، حيث تعكس النقوش الفاسية جغرافيا المدينة وتاريخها العريق.

وعندما يجف الصلصال، يفتحّ لونه أكثر ويصبح أساسا مناسبا لمواد لطلاء التزجيج الأبيض ولألوان الكوبالت.