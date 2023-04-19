EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: للمرة الأولى في 2023 ولـ 6 ساعات.. رائدا فضاء روسيان يسيران خارج محطة الفضاء الدولية

Access to the comments محادثة
رائدان روسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف
رائدان روسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

بدأ رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين، الأربعاء، جولتهما خارج محطة الفضاء الدولية. وهذه المهمة التي انطلقت في 19 أبريل/ نيسان، هي الأولى خلال 2023 لرواد فضاء روس في الفضاء المفتوح.

ومن المتوقع بحسب وكالة ''ناسا'' الفضائية الأمريكية، أن يقضي الرائدان 6 ساعات و 37 دقيقة خارج المحطة.

وذكرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، أن الهدف من هذا الخروج هو إنجاز بعض المهام الفنية في وحدة المختبر الروسية المتعددة الأغراض Nauka "ناوكا".

ومن بينها  نقل مبرد يزن وزنه 1091 رطلاً (494.8 كجم) من وحدة راسفيت الفضائية إلى وحدة "نوكا" العلمية، وذلك لتخفيف الضغط الحراري على المختبر في أثناء إجراء تجارب علمية فيه.

وبعد أن يقوما بتحضيرها للعمل، من المفترض أن تتدخل الذراع الآلية الخارجية التي سيتحكم بها أندريه فيديايف، الرائد الروسي الثالث الموجود داخل محطة الفضاء. 

وبحسب ناسا تعتبر هذه المهمة الرابعة من نوعها لبروكوييف خلال مسيرته المهنية والثانية لبيتيلين.

مواضيع إضافية

شاهد: في تجربة جديدة.. "ناسا" تختبر العيش لمدة سنة في منزل على كوكب المرّيخ

تحضيراً لزيارة المريخ.. ناسا تكشف عن منزل يحاكي العيش على الكوكب الأحمر

أرتميس 2: ناسا تكشف عن أسماء رواد الفضاء الذين سترسلهم حول القمر في 2024