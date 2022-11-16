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الحركة والتنقل

شاهد: ناسا تطلق صاروخها العملاق الجديد إلى القمر

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بقلم:  يورونيوز
صاروخ أرتيميس العملاق في منصة فلوريدا.
صاروخ أرتيميس العملاق في منصة فلوريدا.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أقلع أقوى صاروخ في العالم، "إس أل إس"، الأربعاء للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة "أرتيميس" للعودة الأمريكية إلى القمر. 

وفي هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أمريكية إلى القمر ضمن برنامج "أبولو"، لن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.

وتهدف مهمة "أرتيميس 1" التي يُتوقع أن تستمر 25 يوماً ونيّف، إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة.