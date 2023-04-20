عائلة شوماخر تخطط لاتخاذ إجراء قانوني بشأن مقابلة أُجريت باستخدام الذكاء الاصطناعي

بقلم: يورونيوز

تعتزم عائلة الألماني ميكايل شوماخر اتخاذ إجراءات قانونية بحق مجلة "دي أكتوايلي" الألمانية لنشرها مقابلة وهمية أجريت بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق للفورمولا واحد سبع مرات، حسب ما أفادت شبكة "إي أس بي أن" الخميس.

وزعمت المجلة أنها أجرت مقابلة مع أسطورة الفئة الأولى، وهي الأولى له منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ في عام 2013 في حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية.

ونشرت المجلة الأربعاء "المقابلة"، وكشفت بعد ذلك أنها نتجت عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتضمنت المقابلة اقتباسات منسوبة إلى شوماخر، ناقش فيها حياته العائلية منذ الحادث وحالته الصحية.

وأكد متحدث باسم عائلة شوماخر التي حرصت على إبقاء حالة سائق فيراري ومرسيدس السابق سرية، أن الأخيرة تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية خلال المقابلة مع "أي أس بي أن".

ولم يُشاهد شوماخر البالغ 54 عاماً علناً في السنوات العشر التي تلت تعرضه للاصابة، مع القليل من المعلومات المقدمة علناً عن حالته. وتشير التقارير إلى أن شوماخر يُعاني من مشاكل في الذاكرة والحركة والكلام، منذ وقوع الحادث ويتم رعايته في منزله بالقرب من جنيف.

وقالت كورينا، زوجة ميكايل، في فيلم وثائقي بث على منصة "نتفليكس" عام 2021: "الخصوصية هي خصوصية، كما قال دائماً"، وتابعت "ميكايل دائما يحمينا ونحن الآن نحمي ميكايل".

وفاز شوماخر بسبعة ألقاب في الفورمولا واحد (2 مع بينيتون و5 مع فيراري)، قبل أن يعادل رقمه القياسي البريطاني لويس هاميلتون. حقق الألماني 91 انتصاراً في الفئة الأولى، خلف هاميلتون (103).

وأكمل ميك (24 عاماً) مسيرة والده على الحلبات حيث شارك لمدة عامين مع فريق هاس، وهو يشغل حالياً منصب سائق الاحتياط مع فريقي مرسيدس وماكلارين.