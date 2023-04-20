إيران تعلن "إجبار" غواصة أميركية على الصعود إلى السطح في الخليج ونفي أميركي

بقلم: يورونيوز

أعلنت إيران الخميس أنها "أجبرت" غواصة أميركية على الصعود إلى سطح الماء أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج، وهو ما سارع الجانب الأميركي لنفيه.

وأفاد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني التلفزيون الرسمي، أن غواصة "يو إس إس فلوريدا" النووية كانت "تقترب من مضيق هرمز في صمت تام وتحت الماء" عندما رصدتها غواصة من الجمهورية الإسلامية لدى اقترابها من المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف شهرام وفق ما نقلت عنه "إرنا": "أجبرت الغواصة الإيرانية هذه الغواصة الأميركية على الصعود إلى سطح الماء وعبور مضيق هرمز على سطح الماء"، وأوضح أن طهران ستثير القضية مع الجهات الدولية.

وفي بيان على تويتر، رد الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين بأن الاتهامات الإيرانية "باطلة تماما" و"تعد تضليلا إيرانيا إضافيا"، قائلا: "يواصل الأسطول الأميركي الخامس عملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

Iran's claim is absolutely false. A U.S. submarine has NOT transited the Strait of Hormuz recently. The claim represents more Iranian disinformation that destabilizes the region. U.S. 5th Fleet continues to operate wherever international law allows. https://t.co/BDLHNlGASB — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) April 20, 2023

في حزيران/يونيو الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أن ثلاثة مراكب إيرانية "تفاعلت بأسلوب غير آمن ولا مهني" لدى عبور سفنها في المضيق.

وتتهم واشنطن قوات الحرس الثوري الإيراني بتعطيل حركة الملاحة في مياه الخليج، حيث يمر خُمس الإنتاج العالمي من النفط.