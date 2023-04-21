EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الولايات المتحدة الأمريكية

الإعلان عنه الأسبوع المقبل.. بايدن يحسم قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية

Access to the comments محادثة
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن   -  Copyright  Patrick Semansky/ AP.
بقلم:  يورونيوز

رجح عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الخميس أن يعلن الرئيس جو بايدن الأسبوع المقبل ترشحه لإعادة انتخابه عام 2024.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست وسي إن إن خصوصًا عن مصادر لم تحدداها أن بايدن سيطلق حملته الرئاسية عبر مقطع فيديو.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان سيتم في 25 نيسان/أبريل، وهي الذكرى السنوية لليوم الذي انضم فيه بايدن عام 2019 إلى السباق الرئاسي ضد دونالد ترامب.

غير أن تقرير الصحيفة شدد على أن خطط فريق بايدن لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن الإعلان يمكن إرجاؤه.

بايدن الثمانيني هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وسيبلغ السادسة والثمانين في نهاية ولاية ثانية محتملة.

وحتى الآن يبدو أن ترامب هو خصم بايدن الرئيسي في الجانب الجمهوري، وهو ما سيفتح الباب أمام مشهد انتخابي يذكّر بالعام 2020 عندما أظهرت الانتخابات الشرخ السياسي في البلاد.

الأسبوع الماضي اختتم بايدن رحلة الى إيرلندا مؤكدا في نهايتها اقتراب موعد إعلان ترشحه رسميا لانتخابات 2024.

وصرح بايدن للصحافة قبل عودته إلى الولايات المتحدة "قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا" للانتخابات الرئاسية، مضيفا "سنعلن عن ذلك في وقت قريب نسبيا".

وتعهد ترامب مؤخرا في مقابلة تلفزيونية "عدم الانسحاب مطلقا" من السباق إلى البيت الأبيض رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشددا على أن بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

شاهد: إضراب أفراد الأمن بمطار دوسلدورف للمطالبة بتحسين الأجور

إيران تعلن "إجبار" غواصة أميركية على الصعود إلى السطح في الخليج ونفي أميركي

فيديو: أفراد كتيبة "آزوف" الأوكرانية يروون ذكريات الحصار الروسي لمصنع "آزوفستال"