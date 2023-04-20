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إيطاليا

فوضى بعد خروج قطار بضائع عن مساره في إيطاليا

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عمال يزيلون عربة قطار بضائع خرجت عن مسارها في محطة كاستيلو في فلورنسا بإيطاليا، 20 أبريل 2023.
عمال يزيلون عربة قطار بضائع خرجت عن مسارها في محطة كاستيلو في فلورنسا بإيطاليا، 20 أبريل 2023.   -  Copyright  New Press Photo/ Gianluca Moggi
بقلم:  يورونيوز

علق ركاب في أنحاء إيطاليا الخميس بعدما أدى خروج قطار عن سكته إلى إلغاء عشرات الرحلات بما في ذلك خدمة القطارات السريعة بين شمال البلاد وجنوبها.

ولم تُسجّل أي إصابات عندما خرجت إحدى عربات قطار الشحن عن السكة حوالى الساعة 2,20 (00,20 ت غ) بين فلورنسا وبولونيا لأسباب ما زال التحقيق جار بشأنها.

لكن الحادث أدى إلى سقوط أعمدة تدعم كابلات كهربائية تستخدمها القطارات، ما أدى إلى تعليق النشاط على الشبكة.

وأعلنت شركة "ترينايطاليا" للسكك الحديد عن إلغاء خمسين رحلة على الأقل وتأخيرات تصل مدتها إلى ثلاث ساعات، بينما تم تحويل مسارات أخرى.

New Press Photo/ Gianluca Moggi
. ركاب ينتظرون في محطة سانتا ماريا نوفيلا في فلورنسا، بعد خروج قطار شحن عن مساره في محطة قريبة بالبلاد، 20 أبريل 2023New Press Photo/ Gianluca Moggi

وأفادت وزارة النقل والبنى التحتية في بيان أن "الهدف هو إعادة الخدمات بحلول فترة بعد الظهر".

وعلق نحو 160 راكباً في قطار إقليمي ساعات عدة إلى أن وصلت حافلات لنقلهم إلى المحطة في فلورنسا.

المصادر الإضافية • ا ف ب

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