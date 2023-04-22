لتخفيض النفقات.. غوغل توقف أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

بقلم: يورونيوز

أوقفت شركة "غوغل" موقتا عملية بناء موقع ضخم في سان خوسيه في سيليكون فالي في إطار خطتها للحد من النفقات، على ما أفادت شبكة "سي إن بي سي" الجمعة.

وأعلنت مجموعة "ألفابت" المالكة لغوغل، في وقت مبكر من هذا العام أنها ستلغي حوالي 12 ألف وظيفة على مستوى العالم، مبررة ذلك بواقع اقتصادي مليء بالتحديات.

وسجّلت "ألفابت" إيرادات وأرباحا أقل مما كان متوقعا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فيما تؤدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى تراجع أعمالها الإعلانية.

وتم إخلاء موقع في سان خوسيه من أجل إنشاء مشروع "داونتاون ويست" على أن يبدأ البناء بحلول نهاية هذا العام، وفقا لتقرير "سي إن بي سي".

ونقل التقرير عن أشخاص لم يكشف أسماءهم أن المشروع توقف موقتا، من دون تبليغ المقاولين بشأن موعد استئنافه.

ويتضمن "الموقع الذي تبلغ مساحته 80 فدانا (32 هكتارا) مكاتب ووحدات سكنية وحدائق عامة وفقا ل"سي إن بي سي".

ويأتي الخفض في ميزانية "ألفابت" عقب موجة توظيف كبيرة خلال ذروة جائحة كوفيد-19 من قبل شركات الإنترنت التي سعت وقتها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها خلال عمليات الإغلاق.

من جهة ثانية، وجد محرك بحث "غوغل" نفسه تحت الضغط مع ظهور برنامج شركة "مايكروسوفت" تشات جي بي تي التوليدي الذي يتفاعل مع البشر ويستطيع إنتاج كل أنواع النصوص عند الطلب.