منظمون: ديوكوفيتش ينسحب من دورة مدريد لماسترز الألف

بقلم: يورونيوز

انسحب الصربي المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش من دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بحسب ما أعلن المنظمون السبت.

ونشر منظمو الدورة عبر حسابهم الرسمي على إنستاغرام صورة للصربي مرفقة بتعليق "نوفاك ديوكوفيتش غير قادر على المنافسة في دورة مدريد المفتوحة" التي تنطلق في 26 نيسان/أبريل الحالي.

ويُعدّ انسحاب ديوكوفيتش الذي يُعتقد أنه مرتبط بمشكلة كان يعاني منها في مرفقه، بمثابة ضربة لاستعداداته لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) التي تنطلق في أيار/مايو المقبل.

وتعرّض الصربي البالغ 35 عاماً لهزيمة مفاجئة بمجموعتين متتاليتين، أمام مواطنه دوشان لايوفيتش في ربع نهائي دورة لوكا بانيا في البوسنة الجمعة.

وقبيل ذلك، عكَّر الإيطالي لورنتسو موزيتي صفو عودة الصربي إلى الملاعب بعد غيابه القسري عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد-19، بإقصائه من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو في 13 نيسان/أبريل الحالي.

وكان ديوكوفيتش صرّح قبل دورة بانيا لوكا إن مرفقه "ليس في حالة مثالية".

وبالتالي، انضم ديوكوفيتش في انسحابه إلى الإسباني رافايل نادال الذي يشاركه الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولات الكبرى بكرة المضرب (22).

وقال المصنف أول الفائز بلقبي رولان غاروس بعد خسارته أمام لايوفيتش الجمعة "كان مستواي أدنى بكثير مما أردت. باللعب على هذا النحو، لا يمكنني الفوز ضد خصوم يتمتعون بهذه الصلابة. ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ إنها مجرد رياضة. كنت أحاول لكن الأمر لم ينجح".