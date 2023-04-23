رغم فارق النقاط.. كورتوا لا يزال مؤمناً بفرص ريال مدريد بالفوز بالدوري الإسباني

بقلم: يورونيوز

رغم الفارق الكبير مع متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة، كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد انه لا يزال مؤمناً بإمكانية فريق العاصمة الدفاع عن لقبه.

ويتقدم برشلونة بفارق ثماني نقاط على ريال مدريد وله مباراة قوية يخوضها الأحد أمام ضيفه أتلتيكو مدريد.

"سنقاتل حتى النهاية"

وقال كورتوا لمنصة "دازون" إنه لا يزال مؤمناً بفرصة إحراز لقب الليغا "طالما هناك حظوظ حسابية".

وتابع الحارس البالغ 30 عاماً بعد فوز ريال على ضيفه سلتا فيغو 2-0 السبت في ملعب سانتياغو برنابيو: "سنقاتل حتى المباراة الأخيرة، حتى تصبح الحسابات مستحيلة. نأسف لخسارة هذا الكم من النقاط، لكن مع التنافس في دوري أبطال أوروبا قد تحصل هكذا أمور".

البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP

وأردف: "نرغب الآن بالفوز في المباريات الثلاث المقبلة، ومع خوض نهائي الكأس، سنرى في أي ظرف سنكون".

وأضاف الحارس العملاق: "نريد الفوز بسبب الفارق وكي نشعر بالارتياح قبل دوري الابطال"، حيث بلغ الفريق الملكي نصف النهائي بمواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنكليزي في أيار/مايو المقبل.

في المقابل، خسر برشلونة، الطامح للقب أول منذ 2019 في الدوري، أربع نقاط في مباراتين توالياً، بتعادله مع سلباً مع جيرونا وخيتافي.