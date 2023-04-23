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سنغافورة

شاهد: تضم أكثر من 3000 طائر.. سنغافورة تستعد لافتتاح "جنة الطيور" في مايو

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"جنة الطيور" في سنغافورة
"جنة الطيور" في سنغافورة   -  Copyright  أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

تستعد سنغافورة لافتتاح "جنة الطيور" أو Bird Paradise في 8 أيار/مايو، ضمن مجموعة من المواقع السياحية الواقعة في محمية مونداي للحياة البرية في شمال البلاد. 

وإلى جانب حديقة حيوان سنغافورة وNight Safari ومنتجع Banyan Tree، تأتي حديقة الطيور الجديدة لتمتد على مساحة تصل إلى 17 هكتارًا وستكون موطنًا لأكثر من 3000 طائر مصنفين ضمن 400 نوع، بما في ذلك الببغاوات وطيور النحام وطيور البطريق والنسور وطيور الإيمو وغيرها.

 ومن المقرر أن تضم الحديقة ثمانية أقفاص كبيرة يمكن للزوار استكشافها والتي تعكس بيئات طبيعية مختلفة من العالم.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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