وفد صيني يتوجه إلى كييف قريبا للبحث عن "تسوية سياسية" للنزاع الروسي الأوكراني

بقلم: يورونيوز

أعلنت الصين أنها سترسل وفدا إلى كييف للبحث عن "تسوية سياسية" للنزاع الروسي الأوكراني، وجاء ذلك خلال إجراء الرئيس الصيني شي جينبينغ اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية.

وفي ما يلي أهم تطورات ملف الحرب الروسية الأوكرانية:

قالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية: "شي جينبينغ أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي". وأكد الرئيس الصيني لزيلينسكي أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع. من جانبه قال الرئيس الأوكراني إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهمًا" مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي في تغريدة أكّد مسؤول في الرئاسة الأوكرانية صحّتها لوكالة فرانس برس "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني"، مشيرًا إلى أنه دعا إلى "دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية" بين كييف وبكين.

موسكو تتهم

في رد فعل على المحاثة بين شي جينبينغ وزيلينسكي اتهمت روسيا الأربعاء أوكرانيا "بتقويض مبادرات السلام" برفضها الحوار مع موسكو، بعد الاتصال الأول بين الرئيس الأوكراني، ونظيره الصيني حليف الكرملين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "السلطات الأوكرانية وداعميها الغربيين أظهروا قدرتهم على تقويض مبادرات السلام".