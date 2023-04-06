شاهد: حجم الدمار الهائل جراء المعارك الضارية في باخموت في شرق أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

نشرت السلطات الأوكرانية مقطع فيديو لجنودها الذين ينتشرون في باخموت شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك ضارية في المدينة التي تحوّل معظمها إلى ركام.

ويظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق ببنايات وشوارع المدينة الصناعية، التي تسعى روسيا للسيطرة عليها من أجل تمهيد الطريق لاحتلال المزيد من الأراضي في إقليم دونيتسك الشرقي.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن "محاولات القوات الروسية تطويق باخموت باءت بالفشل". كما صرّح حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو "إن الضربات الروسية الأخيرة قتلت مدنيين اثنين، ودمّرت المدينة بالكامل".

من جهته، شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية الدفاع عن باخموت، مؤكداً أن سقوطها قد يسمح لروسيا بحشد الدعم الدولي لاتفاق قد يتطلب من أوكرانيا تقديم تنازلات غير مقبولة.