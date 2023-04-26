هدنة هشة وتواصل عمليات إجلاء الرعايا من السودان

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إجلاء 1687 مدنيًا من السودان إلى السعودية



وصلت الأربعاء سفينة إجلاء تقلّ 1687 مدنيّاً من أكثر من 50 دولة فرّوا من العنف في السودان، إلى مدينة جدّة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في أكبر عمليّة إنقاذ من نوعها تُنفّذها المملكة حتّى الآن.

وقالت الخارجية في بيان "وصل صباح اليوم (الأربعاء) إلى مدينة جدّة 13 مواطنًا سعوديًا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تمّ إجلاؤهم نحو 1674 شخصًا" من 56 دولة مشيرةً إلى أنهم نُقلوا "من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة".

واندلعت المعارك في السودان في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الذي كان حليفا للبرهان ونائبا لقائد الجيش قبل أن يتحولا الى خصمين.

ميدانيا يواجه كثرٌ حاليًا نقصًا حادًا في المياه والغذاء والأدوية والوقود إضافة إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت. ودخل الأربعاء وقف إطلاق النار في السودان الذي تمّ التوصل إليه برعاية أميركية، يومه الثاني لكنه لا يزال هشًا وسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية.