هدنة هشة وتواصل عمليات إجلاء الرعايا من السودان

دخل وقف إطلاق النار المبرم في السودان برعاية أميركية يومه الثاني لكنه لا يزال هشا وسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية فيما تواصلت عمليات إجلاء الرعايا مع وصول سفينة على متنها 1687 مدنيا إلى السعودية الأربعاء. فالمعارك في محيط "مواقع استراتيجية" في العاصمة الخرطوم بما في ذلك المطار الدولي "استمرت إلى حد كبير أو اشتدت في بعض الحالات"، حسبما أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس متحدثا من بورتسودان في شرق البلاد إلى حيث نقلت الأمم المتحدة بعض موظفيها. وبعد 11 يوما من بدء المعارك التي خلفت أكثر من 459 قتيلا وما يزيد على 4 آلاف جريح وفقا للأمم المتحدة، قال بيرتيس إنه "لا يوجد مؤشر واضح حتى الآن على أن أيا من (طرفي النزاع) مستعد للتفاوض حقا". واستهدف الجيش السوداني الثلاثاء بطائراته مواقع لقوات الدعم السريع في ضواحي الخرطوم، فردّت الأخيرة باستخدام أسلحة ثقيلة، وفق ما روى شهود لوكالة فرانس برس.
وفي ما يلي أهم التطورات الخاصة بهذا الملف:
البشير ليس في السجن
أعلن الجيش السوداني في بيان الأربعاء أن الرئيس السابق عمر البشير محتجز في مستشفى تابع للقوات المسلحة نقل اليه من السجن قبل اندلاع القتال في 15 نيسان/أبريل في الخرطوم.
وقال البيان الذي جاء بعد إعلان مساعد سابق للبشير، احمد هارون، فرارهم من سجن كوبر، أن البشير كان بين مجموعة "من العسكريين احتجزوا بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية".
إجلاء 1687 مدنيًا من السودان إلى السعودية
وصلت الأربعاء سفينة إجلاء تقلّ 1687 مدنيّاً من أكثر من 50 دولة فرّوا من العنف في السودان، إلى مدينة جدّة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في أكبر عمليّة إنقاذ من نوعها تُنفّذها المملكة حتّى الآن.
وقالت الخارجية في بيان "وصل صباح اليوم (الأربعاء) إلى مدينة جدّة 13 مواطنًا سعوديًا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تمّ إجلاؤهم نحو 1674 شخصًا" من 56 دولة مشيرةً إلى أنهم نُقلوا "من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة".
واندلعت المعارك في السودان في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الذي كان حليفا للبرهان ونائبا لقائد الجيش قبل أن يتحولا الى خصمين.
ميدانيا يواجه كثرٌ حاليًا نقصًا حادًا في المياه والغذاء والأدوية والوقود إضافة إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت. ودخل الأربعاء وقف إطلاق النار في السودان الذي تمّ التوصل إليه برعاية أميركية، يومه الثاني لكنه لا يزال هشًا وسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية.