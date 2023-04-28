عدد الوافدين إلى إيطاليا بحرا عن طريق الهجرة السرية يعادل أربعة أضعاف العام الماضي

بقلم: يورونيوز

في عام 2023 وصل ما يقرب من 40 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر أي أربعة أضعاف الرقم المسجل خلال العام الماضي، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الداخلية الإيطالية.

وصل أكثر من 100 مهاجر في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس، إلى جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا. ومع استمرار توافد قوارب المهاجرين، يكافح مركز استقبال جزيرة لامبيدوزا الصغيرة الواقع جنوب البحر المتوسط لإيواء أكثر من 1000 مهاجر وهو عدد يفوق طاقته الاستيعابية والتي لاتتجاوز 400 شخص.

وبحسب جيوفانا دي بينيديتو، المتحدثة باسم نظمة "أنقذوا الأطفال"، يقيم حوالي 400 قاصر أجنبي، غير مصحوبين بذويهم، في لامبيدوزا منذ أكثر من شهر.

ووصلت سفينة البحث والإنقاذ "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الخميس إلى ميناء نابولي وكان على متنها 75 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر.

وبحسب مصادر أمنية لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، استقبل ميناء نابولي السفينة وعلى متنها 75 مهاجرا، بينهم 40 قاصرا و13 امرأة تم إنقاذهم الإثنين الماضي في قارب صغير في المياه الدولية بالقرب من ليبيا.

واشتكى خوان ماتياس جيل، رئيس بعثة عمليات البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود، من أن إيطاليا أعطتهم ميناء مخصصًا على بعد 900 كيلومتر من إنقاذهم مما جعلهم يضيعون عدة أيام وهم في البحر.

وفي عام 2023 وصل ما يقرب من 40 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، أي أربعة أضعاف الرقم المسجل خلال العام الماضي، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الداخلية الإيطالية.