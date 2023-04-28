شاهد: "تكللت بالنجاح".. سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء المفتوح

بقلم: يورونيوز

رغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي شباط/فبراير 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

غادر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الجمعة، المحطة الفضائية وخرج إلى الفضاء المفتوح في مهمة تكللت بالنجاح، وأصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وبثت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مشهدا مصورا مباشرة على "يوتيوب" و"تويتر" يظهر لحظة خروج النيادي إلى الفضاء المفتوح.

وذكر مركز محمد بن راشد للفضاء، قبل ساعات، أن النيادي سينفذ هذه المهمة إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي، ستيفن بوين التابع لوكالة "ناسا".

وأشار إلى أن هذه الرحلة تأتي في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية.

وظهر هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، المسؤول عن متابعة مهمة البعثة 69 على الأرض، وهو يتابع هذه المهمة من مركز جونسون للفضاء.

وقبل ساعات، كتب النيادي عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر: "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزا عاليا، ودقة".

وأضاف "ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة.. ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء".

وأكد سابقا أنه مستعد ومعنوياته عالية جدا لخوض التحدي في هذه المهمة.

وأشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية برحلة خروج أول عربي إلى الفضاء المفتوح.

وكتبت مريم المحيربي عبر تويتر : "مهمة السير في الفضاء التي يخوضها سلطان النيادي اليوم تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في دولتنا الإمارات الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا".

وتعليقا على رحلة النيادي التاريخية، قال الدكتور محمد قاسم: "أول شخص سار في الفضاء الروسي أليكسي ليونوف، وهو في عام 1965. اليوم لدينا أول عربي يسير في الفضاء وخارج المحطة الفضائية الدولية: سلطان النيادي. سيسجل التاريخ له وللإمارات هذه الريادة. السير في الفضاء تراوح بين 5 دقائق وأقل من 9 ساعات".

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد عن تأسيس صندوق برأسمال ثلاثة مليارات درهم (816.84 مليون دولار) لدعم قطاع الفضاء، وأطلق مباردة فريدة من نوعها لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية الحديثة.

ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي شباط/فبراير2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

في أيلول/سبتمبر عام 2019، أصبح المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة إلى الفضاء، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا على متن صاروخ "سويوز" من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.

وأعلنت الإمارات في أيلول/سبتمبر 2020 أنها ستقوم بإرسال مستكشف قمري إماراتي الصنع للقمر بحلول 2024.

لكن طموح الإمارات الأكبر يقوم على بناء مستوطنة بشرية على المريخ بحلول سنة 2117. ووظّفت دبي في 2017 مهندسين وتقنيين لتصوّر كيف يمكن أن تُبنى مدينة على الكوكب الأحمر.