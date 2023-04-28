شاهد: وزير الخارجية الإيراني يزور الحدود اللبنانية مع إسرائيل

بقلم: يورونيوز

وكان عبداللهيان قد بدأ زيارته إلى لبنان مساء الثلاثاء قبل استكمال جولته بالمنطقة والطيران إلى سوريا اليوم الجمعة.

زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الجمعة قرية مارون الراس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وكان عبد اللهيان الذي وصل بيروت يوم الأربعاء، قد التقى زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وكان قد قال فور وصوله مطار بيروت: "نحن ندعم المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني."

وخلال لقاء جمعه بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، حث عبداللهيان الأطراف السياسية اللبنانية على الإسراع باستكمال العملية الانتخابية في ظل تعثر انتخبا رئيس لبناني منذ عدة أشهر.

كذلك أكد عبداللهيان إنه ناقش مع نظيره اللبناني سبل "التعاون الشامل بين إيران ولبنان" واستعداد إيران "لزيادة تعزيز العلاقات في الاقتصاد والتجارة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات".

كما التقى، في بيروت الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة وممثلي من مجلس النواب اللبناني.