شاهد: متظاهرون يقطعون الطريق أمام موقع بناء مسابح أولمبياد باريس 2024

بقلم: يورونيوز

تعهدت النقابات العمالية الرئيسية في فرنسا بمواصلة الإحتجاجات ضدّ القانون المثير للجدل وقد استمرت التظاهرة قرابة الساعة قبل أن يتفرق المتظاهرون بشكل سلمي.

قطع متظاهرون الطريق أمام حركة السير للوصول إلى موقع بناء المسابح الخاصة بمونديال باريس 2024. ونظم حركة الاحتجاج عشرات المناهضين لقانون إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في فرنسا.

وقد تمّ تفعيل خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد في فرنسا من 62 عاما إلى 64 لتصبح قانونًا في وقت سابق من هذا الشهر. وواجه هذا القانون عدة أشهر من الاحتجاجات والإضرابات. وقد تعهدت النقابات العمالية الرئيسية في فرنسا بمواصلة الإحتجاجات ضدّ القانون المثير للجدل وقد استمرت التظاهرة قرابة الساعة قبل أن يتفرق المتظاهرون بشكل سلمي.

ولم تنحج أحزاب المعارضة في سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن التي لجأت لتبني الإصلاح الحكومي من خلال المادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون دون تصويت نواب الجمعية الوطنية. وقد أثار الإجراء الذي اعتبره كثيرون أنه منافٍ للديمقراطية موجة غضب عارمة في البلاد.